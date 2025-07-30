Владимир Остапчук сделал предложение супруге, на которой уже женат: стоимость кольца ошеломляет

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/poka.tya

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Украинский ведущий Владимир Остапчук сделал предложение жене, блогерше Екатерине Полтавской.

Пара уже длительное время находится в браке и воспитывает общего сына. Однако предложения в традиционном его понимании и свадьбы как таковой у влюбленных не было. Тем не менее, Екатерина Полтавская хотела этого. И Владимир Остапчук наконец-то сделал ей предложение.

Как поделилась Екатерина Полтавская в своем Telegram-канале, муж подарил ей кольцо от престижного американского ювелирного бренда Tiffany & Co. Украшение было с бриллиантом, и хоть его стоимость блогерша не раскрыла, но дала понять, что оно обошлось Владимиру Остапчуку в несколько десятков тысяч долларов.

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Владимир Остапчук с женой Екатериной Полтавской / © instagram.com/poka.tya

"Кстати, муж сделал мне предложение. Ну, как бы уже пора! Как я и мечтала - кольцо Tiffany. Конечно, я знаю, сколько оно стоит, потому что посылала ему его давно еще. Мое стоит несколько десятков тысяч долларов. Но Tiffany - мой личный пунктик с детства. Честно, тогда мне казалось, что у меня никогда в жизни не будет такого кольца. Я думала, что это нереально. Мечтайте! Каждая из нас заслуживает лучшего!" - поделилась блогерша.

Отметим, Владимир Остапчук находится в отношениях с Екатериной Полтавской с осени 2022 года. Известно, что пара состоит в браке. Однако влюбленные не раскрывали, когда именно поженились. В декабре 2024-го у ведущего и блогерши родился сын Тимофей.

Напомним, недавно появились сплетни, что голливудский актер Брэдли Купер собирается сделать предложение младшей на 20 лет модели Джиджи Хадид. Более того, в западной прессе уже заговорили и о совместных детях пары.