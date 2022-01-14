Владимир Остапчук насмешил видео, где жена бьет его подушкой

Супруги уехали в отпуск.
Украинский шоумен Владимир Остапчук отправился вместе со своей женой, Кристиной Горняк, в Куршевель.
Там влюбленные наслаждаются зимним отпуском. Впрочем, Кристине иногда приходится скучать одной в гостиничном номере. Владимир любит кататься на лыжах, а вот его жена боится это делать, ведь когда-то у нее была серьезная травма позвоночника.
Однако избранница ведущего решила "отомстить" ему за то, что он оставляет в номере. Она устроила с ним бой подушками.
"Получать от жены подушкой, потому что она не катается и ей скучно", – поделился Остапчук.
Кстати, влюбленные однозначно умеют провести время с удовольствием. Даже в гостиничном номере не отдыхают, а дурачатся.
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