Владимир Остапчук насмешил видео, где жена бьет его подушкой

Супруги уехали в отпуск.

Украинский шоумен Владимир Остапчук отправился вместе со своей женой, Кристиной Горняк, в Куршевель.

Там влюбленные наслаждаются зимним отпуском. Впрочем, Кристине иногда приходится скучать одной в гостиничном номере. Владимир любит кататься на лыжах, а вот его жена боится это делать, ведь когда-то у нее была серьезная травма позвоночника.

Однако избранница ведущего решила "отомстить" ему за то, что он оставляет в номере. Она устроила с ним бой подушками.

"Получать от жены подушкой, потому что она не катается и ей скучно", – поделился Остапчук.

Кстати, влюбленные однозначно умеют провести время с удовольствием. Даже в гостиничном номере не отдыхают, а дурачатся.

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