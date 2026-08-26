Владимир Остапчук станет отцом в четвертый раз: его 26-летняя жена беременна

Владимир Остапчук с женой / © instagram.com/vova_ostapchuk

Реклама

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук станет отцом в четвертый раз.

26-летняя жена знаменитости — блогерша Екатерина Полтавская — беременна. Это будет второй общий ребенок супругов. К слову, радостную новость влюбленные объявили в Instagram. Парочка опубликовала короткий ролик, на котором у family look позирует во дворе их дома.

Реклама

Владимир Остапчук обнимал жену, а рядом с ними стоял их годовалый сын, который держал в руках снимок УЗИ. Между тем, Екатерина Полтавская демонстрировала свой немалый округлившийся животик.

Реклама

«+1. Наша благословенная маленькая семья», — поделились супруги.

Владимир Остапчук с беременной женой и сыном

Отметим, Владимир Остапчук закрутил роман с Екатериной Полтавской осенью 2022 года. Впоследствии пара заключила брак. В декабре 2024-го у супругов родился первенец — сын Тимофей.

Ведущий также воспитывает двоих детей от первого брака. В 2013 году у него родилась дочь Эмилия, а в 2018-м — сын Эван. Дети вместе с мамой живут в Канаде.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин призналась, что беременна в третий раз. Артистка уже показала свой округлившийся животик.

Реклама

Новости партнеров