Владимир Остапчук трогательно поздравил сына с полугодием и удивил, как он заметно вырос и изменился

Владимир Остапчук с женой и сыном / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Украинский ведущий Владимир Остапчук сообщил о важной дате в его семье.

Младшему сыну шоумена исполняется ровно шесть месяцев. Поэтому, Владимир Остапчук посвятил Тимофею пост в Instagram, где трогательно поздравил его с полугодием. В первую очередь шоумен обратился к жене, блогерше Екатерине Полтавской. Он поздравил ее с полугодием их сыночка.

"Тимофею Владимировичу сегодня (10 июня - прим. ред.) шесть месяцев. Мама (Екатерина Полтавская - прим. ред.), поздравляю!" - обратился к жене шоумен.

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Жена Владимира Остапчука с их сыном / © instagram.com/vova_ostapchuk

Также Владимир Остапчук опубликовал милое свежее фото с улыбающимся сыном. На снимке можно заметить, как 6-месячный Тимофей уже заметно вырос и очень сильно изменился с момента рождения. Ведущий также пошутил о "настоящем" имени мальчика: "Но настоящее его имя Булкин Владимирович".

Владимир Остапчук с сыном / © instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, недавно Владимир Остапчук праздновал день рождения дочери. Шоумен делился редким фото Эмилии и нежно поздравлял ее с 12-летием.