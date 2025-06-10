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- Гламур
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Владимир Остапчук трогательно поздравил сына с полугодием и удивил, как он заметно вырос и изменился
Младшему сыну Владимира Остапчука исполнилось ровно шесть месяцев. Ведущий показал свежие фото с полугодовалым Тимофеем.
Украинский ведущий Владимир Остапчук сообщил о важной дате в его семье.
Младшему сыну шоумена исполняется ровно шесть месяцев. Поэтому, Владимир Остапчук посвятил Тимофею пост в Instagram, где трогательно поздравил его с полугодием. В первую очередь шоумен обратился к жене, блогерше Екатерине Полтавской. Он поздравил ее с полугодием их сыночка.
"Тимофею Владимировичу сегодня (10 июня - прим. ред.) шесть месяцев. Мама (Екатерина Полтавская - прим. ред.), поздравляю!" - обратился к жене шоумен.
Также Владимир Остапчук опубликовал милое свежее фото с улыбающимся сыном. На снимке можно заметить, как 6-месячный Тимофей уже заметно вырос и очень сильно изменился с момента рождения. Ведущий также пошутил о "настоящем" имени мальчика: "Но настоящее его имя Булкин Владимирович".
Напомним, недавно Владимир Остапчук праздновал день рождения дочери. Шоумен делился редким фото Эмилии и нежно поздравлял ее с 12-летием.