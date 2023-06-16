Владимир Остапчук уехал из Украины, чтобы провести в Греции день рождения жены российского олигарха

Украинский шоумен Владимир Остапчук на днях уехал из Украины в Грецию, где провел день рождения жены российского олигарха Леонида Арапова Юлии Буряк.

15 июня Буряк отметила день рождения на Миконосе, откуда, кстати, активно постит фото жена Остапчука Екатерина Полтавская. Впрочем, то, что муж находится вместе с ней в Греции, Полтавская не уточняла.

Юлия Буряк просила гостей не выкладывать фото и видео со дня рождения в соцсети. Кстати, среди присутствующих были и россияне, в том числе там засветилась известная московская тусовщица Анна Ивченко.

Тем не менее, все же одно видео появилось. На нем Остапчук ведет мероприятие на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал "Культурная прачечная".

Владимир Остапчук сзади

Владимир не стал открещиваться и подтвердил, что на видео он. Однако, по словам Остапчука, он не знал, что на мероприятии будут россияне. Остапчук заверил, что заказчики были из Одессы и муж Юлии – украинец по имени Андрей.

Фото со дня рождения Юлии Буряк

"Да, на видео я. Но я читаю, что пишут – и понимаю, что это заказ на меня, потому что пишут о том, что не является правдой, кроме того, что я там был, и плюс к этому берут это все из головы. Во-первых, заказчица – украинка, из Одессы. Ее муж – тоже украинец. Кроме этого, организаторы сообщали, что они, как и гости, донатят миллионы на нашу армию. Я знаю, что бывший муж Буряк из россии, но она давно рассталась с ним и не была в россии с момента начала полномасштабного вторжения. Праздник проводил на украино-российском, потому что были гости из Грузии. Если бы я знал перед событием, что там будет кто-то из россиян, я бы не взял эту работу", – заверил Остапчук.

Владимир Остапчук показал переписку с менеджерами / Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

Владимир Остапчук показал переписку с менеджерами / Фото: t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

Отметим, что Юлия Буряк родом из Украины. До начала полномасштабной войны она вышла замуж за воронежского бизнесмена Леонида Арапова, к которому переехала в Москву. Когда началось российское вторжение, Буряк никоим образом не высказал свою позицию. А 23 февраля 2022 года, накануне полномасштабной войны, постила в фотоблоге кадры с вечеринки в Москве. Кстати, рядом с Буряк изображена певица-предательница Наташа Королева.

Юлия Буряк с Наташей Королевой 23 февраля 2022 года в Москве / Фото: instagram.com/julia_buriak

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