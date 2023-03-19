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Владимир Остапчук умилил архивными кадрами с новорожденным сыном в день его 5-летия

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
679
Время на прочтение
1 мин
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Владимир Остапчук умилил архивными кадрами с новорожденным сыном в день его 5-летия

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен нежно обратился к сыну.

В семье телеведущего Владимира Остапчука сегодня праздник – его сыну Эвану исполняется 5 лет.

В честь дня рождения сына шоумен нежно обратился к нему в Instagram. Также звездный отец поделился архивными кадрами, где держит новорожденного мальчика на руках в роддоме.

"Любой сын, тебе сегодня 5 лет, ты уже такой большой, улыбающийся и красавчик! А я помню тебя вот таким крошечным и серьезно-нахмуренным. Люби этот мир, отнесись к нему с благодарностью и помни, я всегда буду рядом, даже если физически за тысячи километров! Люблю тебя безгранично, папа", — написал Остапчук.

Отметим, сейчас сын и 9-летняя дочь Остапчука живут в Канаде вместе с первой женой шоумена Еленой Войченко. Недавно телеведущий рассказал, когда в последний раз виделся с детьми.

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Дата публикации
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