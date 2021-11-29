Владимир Остапчук в День памяти жертв Голодомора выступал на вечеринке

Блогеры устроили вечеринку во Львове.

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук попал в скандал.

Блогеры в День памяти жертв Голодомора устроили гулянье во Львове. Они собрались по случаю дня рождения Александра Залиско. Фотографии и видео с вечеринки разлетелись по Сети. Впрочем, пользователей возмутило такое поведение блогеров. В частности, Владимир Беньо на своей странице в Facebook отметил, что всем сознательным украинцам, международным и украинским брендам, которые платят им за посты, репосты, рекламы, участвуют в их розыгрышах, должно быть стыдно.

Львовские блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/vova_ostapchuk

"Небольшое чтиво, о моральной нищете и духовном кретинизме, людях, которых создали массы. В день памяти жертв, замученных искусственно созданным кровавым режимом, Голодоморов в Украине, 1921-22гг, 1932-33гг, 1946-47гг сделали в объекте национального наследия, Дома ученых, в 500 м от памятника, где сотни львовян всеми семьями одновременно шли ставить лампадки и свечи памяти, — то, за что стыдно должно быть всем сознательным украинцам", — написал Владимир.

К слову, ведущим действа был Владимир Остапчук. Шоумен вел БДСМ-вечеринку с разными вульгарными конкурсами и непристойными танцами.

Львовские блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/o_zalisko

Владимир пока не комментировал этот инцидент. А вот Залиско, который организовал вечеринку, отметил, что 27 ноября – это его день рождения, и он празднует его каждый год.

Львовские блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/o_zalisko

"Никакого года это не беспокоило никого. Так почему беспокоит в этом году? Может, на самом деле не беспокоит? А это очередной повод обвинить кого-то в чем-то? Я действительно уважаю людей, которые действительно чтят память жертв голодомора. Ставят свечу и сознательно думают об этом .Но таких меньшинство. И они здесь не кричат. Они искренне делают то, что им велит сердце", — прокомментировал Залиско.

Львовские блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / instagram.com/o_zalisko

К слову, на праздновании также присутствовали и Александр Волошин, Саша Бо, Богдан Шелудяк, Натали Литвин и другие.

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