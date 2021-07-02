Владимир Остапчук вновь заявил на экс-супругу в полицию: "Связи с детьми нет"

Разборки между экс-супругами не утихают.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который на днях заявил на экс-жену в полицию, снова обратился к правоохранителям.

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На этот раз из-за того, что бывшая избранница знаменитости увезла их общих детей к своим родителям в Умань и не дает Остапчуку с ними видеться и общаться. Об этом ведущий рассказал в сторис своей страницы в Instagram.

"Уже в который раз вынужден защищать право видеть своих детей. Елена отвезла детей к своим родителям в Умань не то, что не согласовав, даже не предупредив, на какой срок. Связи с детьми пока нет. Я заблокирован у ее матери, ее отец не берет трубку второй день. Моей маме ее отец Сергей Войченко в грубой форме отказал в желании видеться с внуками. Вынужден в рамках действующего законодательства вызвать полицию и защищать собственное право быть с детьми", - сообщил Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

Он также отметил, что у него равноценные права с бывшей женой и он будет их защищать.

instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, еще в апреле Владимир Остапчук пожаловался, что экс-жена запрещает ему забирать детей. Шоумен ждал решения органов опеки по графику воспитания детей.

Ранее ведущий ответил на обвинения Войченко в том, что он дает ей мало денег на детей и требует провести психическую экспертизу. Звезда доказал, что все не так, как рассказывает бывшая.

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