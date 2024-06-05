Владимир Остапчук восхитил фото с дочерью от экс-жены и растрогал обращением к ней

Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал о важном празднике его дочери, которая живет в Канаде.

В своем Instagram ведущий поделился, что Эмилия сегодня, 5 июня, отмечает день рождения. Девушке исполняется 11 лет. Остапчук публично поздравил Эмилию. Шоумен посвятил дочери трогательный пост. В частности, он поделился их редким фото, правда, архивным. На снимке они вдвоем что-то тщательно готовили из муки.

Кроме того, ведущий просто растрогал обращением к Эмилии. Владимир Остапчук отметил, что хоть его дочь сейчас находится в тысяче километров от него, однако она всегда рядом в его сердце.

Владимир Остапчук с дочерью / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Сегодня (5 июня – прим. ред.) у моей дочери Эмилии 11-й день рождения. Солнышко мое, Эмиличка, Эмма, Эммуся! Хоть ты за тысячи километров от меня, но так близко в моем сердце. Я очень сильно тебя люблю и скучаю! Твой отец", — адресовал дочери поздравление шоумен.

Отметим, у Владимира Остапчука от первого брака с Еленой Войченко есть двое детей. В частности, ведущий воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана.

Напомним, недавно в семье шоумена Григория Решетника был праздник. Сыну ведущего – Дмитрию – исполнилось семь лет. Решетник нежно поздравил его с днем рождения и поделился их архивными кадрами.

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