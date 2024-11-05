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Владимир Остапчук восхитил фото с 24-летней беременной женой в осеннем саду

Владимир Остапчук восхитил фото с 24-летней беременной женой в осеннем саду

Владимир Остапчук с женой Екатериной / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Пара уже совсем скоро увидится с крохой.

Украинский ведущий Владимир Остапчук порадовал фанатов романтической фотосессией.

Так, знаменитость вместе с женой Екатериной Полтавской решил запечатлеть последние месяцы ее беременности. Для особого фотосета возлюбленные отправились в живописный парк в стильных образах. На изображениях Владимир позирует в джинсах, свитере и замшевой куртке. Между тем, его избранница подчеркнула свое хрупкое состояние бежевым облегающим боди и кардиганом.

Владимир Остапчук с женой Екатериной / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

На милых фото пара обнимается, целуется и кружит на фоне деревьев. К слову, счастливые супруги уже в конце этого года станут родителями сына, которому они уже успели дать имя Тимофей. Поэтому в подписи Остапчук растрогал подписью: "Люблю нас".

Владимир Остапчук с женой Екатериной / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В свою очередь в комментариях поклонники выразили свой восторг от фотосессии и признались, что даже через фото любовь супругов видна невооруженным глазом:

  • Красиво как
  • До чего же кайфушние
  • Очень нежно и красиво
  • Люблю смотреть на любовь
Владимир Остапчук с женой Екатериной / © instagram.com/vova_ostapchuk
Владимир Остапчук с женой Екатериной / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева оригинально поздравила коллегу Позитива с пополнением в его семье и насмешила их фанатов признанием.

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