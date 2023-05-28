Владимир Остапчук восхитил поцелуями и объятиями с молодой женой в парных образах

Телеведущий Владимир Остапчук порадовал поклонников новыми фотографиями со своей 22-летней женой Екатериной Полтавской.

Звездные супруги провели выходной вместе и отправились на празднование Дня Киева вместе с друзьями. Для прогулки по городу Владимир и Екатерина выбрали яркие парные образы – розовые футболки и штаны песочного цвета.

На новых фотографиях, сделанных в центре столицы, Остапчук показал объятия и нежные поцелуи с любимой.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Family look (семейный образ — Ред.)", — подписал фото Остапчук и добавил эмоджи в виде сердечка.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Екатерина также поделилась на своей странице в соцсетях этими фотографиями с мужем и прислала ему смайлик-сердце в комментариях.

Напомним, что ранее жена Владимира Остапчука похвасталась красивой фигурой в купальнике перед зеркалом.

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