Владимир Остапчук восхитил поцелуями и объятиями с молодой женой в парных образах

Пара вместе отпраздновала День Киева.
Телеведущий Владимир Остапчук порадовал поклонников новыми фотографиями со своей 22-летней женой Екатериной Полтавской.
Звездные супруги провели выходной вместе и отправились на празднование Дня Киева вместе с друзьями. Для прогулки по городу Владимир и Екатерина выбрали яркие парные образы – розовые футболки и штаны песочного цвета.
На новых фотографиях, сделанных в центре столицы, Остапчук показал объятия и нежные поцелуи с любимой.
"Family look (семейный образ — Ред.)", — подписал фото Остапчук и добавил эмоджи в виде сердечка.
Екатерина также поделилась на своей странице в соцсетях этими фотографиями с мужем и прислала ему смайлик-сердце в комментариях.
Напомним, что ранее жена Владимира Остапчука похвасталась красивой фигурой в купальнике перед зеркалом.
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