Владимир Остапчук впервые отреагировал на скандал его нынешней жены с бывшей Горняк

Кристина Горняк, Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук

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Украинский ведущий Владимир Остапчук впервые отреагировал на ссору его нынешней жены Екатерины Полтавской с бывшей Кристиной Горняк.

Женщины уже не в первый раз между собой конфликтуют. Однако шоумен отмалчивался и воздерживался от публичных комментариев. Правда, его критиковали из-за этого в Сети, мол, почему же от него нет никакой реакции. Так что Владимир Остапчук вышел в сторис и расставил все точки над «і». Шоумен заявил, что полностью поддерживает свою жену. Публично до этого отмалчивался, поскольку не желает тянуть события прошлого в свою нынешнюю жизнь.

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«Полностью поддерживаю жену, потому что если же я в сторис ничего не напишу, значит не поддерживаю, надо буквально каждый шаг выставлять в Интернет, потому что вне телефона жизни не существует. Не из уважения, а из нежелания тянуть прошлое в настоящее события многолетней давности, обсуждать не собираюсь, забыл, как будто это продолжалось только несколько лет. Точно, оно столько и длилось», — отметил шоумен.

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Пост Владимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук добавил, что они с женой решили, что именно она будет комментировать конфликты, поскольку, мол, лучше доносит мысли.

«Катя как журналист сделает наши мысли понятными, а не хайповыми, и сегодня, а не сто лет назад. У меня писать выходит плохо. В микрофон лучше говорю, и через 42 года нахайповался уже», — добавил ведущий.

Напоследок Владимир Остапчук подчеркнул, что он счастлив в браке и радуется тому, что может нормально общаться с детьми от первой жены, чего раньше не мог делать, и что в его жизни все наладилось.

«У меня наконец-то все хорошо дома, я наконец-то могу общаться с детьми от первого брака без скандалов из-за этого дома и с их мамой, у меня скоро родится четвертый ребенок, я выбираю быть с женой дома, возле нее», — добавил шоумен.

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Пост Владимира Остапчука / © instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, на днях между нынешней и бывшей супругами Остапчука разразился новый конфликт. Дело в том, что Кристина Горняк стала участницей «Холостяка-15», где в визитке вспомнила брак с Остапчуком, дав понять, что ей с шоуменом жилось несладко. Между тем Екатерина возмутилась словами бывшей жены ведущего, заявила, что она не дает им с мужем покоя, что говорит неправду и пиарится на известной фамилии.

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