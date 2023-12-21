Владимир Остапчук впервые подтвердил, что женился на 23-летней возлюбленной

Украинский шоумен Владимир Остапчук, недавно порадовавший любимую подарком за 50 тыс. грн, признался, что в третий раз женился.

Так, недавно Остапчук дал интервью своему коллеге и другу Анатолию Анатоличу. Он попросил шоумена описать свой лучший день 2023 года. На что Владимир, не долго думая, сказал, что это было 22 февраля:

"Это был морозный день. Это была хорошая погода. Я точно помню, это 22.02.2023 года. Это личное, но это был лучший день 2023 года. Это связано с моей любимой. Что-то случилось приятное… Но я не буду говорить", – прокомментировал Остапчук в интервью Анатоличу.

Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/poka.tya

Но фаны догадались, что речь идет именно о свадьбе Владимира с 23-летней журналисткой Екатериной Полтавской. Напомним, что в конце февраля этого года Остапчук и Полтавская запостили в своих сторис неоднозначные фото. На них был запечатлен документ-сервис "Готово", где браки регистрируют за сутки. Этот кадр Екатерина подписала "22.02.2023. Finally" и сопроводила смайлом в виде сердца.

Владимир Остапчук в третий раз женился / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также после этого Полтавская начала Остапчука в соцсетях называть своим мужем. Впрочем, пара ни разу официально ни подтверждала, ни опровергала информацию о своей свадьбе, предпочитая держать интригу.

Владимир Остапчук с женой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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