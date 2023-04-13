Владимир Остапчук впервые подтвердил отношения со своей 22-летней избранницей

Пара опубликовала совместные фото.
Телеведущий Владимир Остапчук официально подтвердил свои отношения с 22-летней блоггершей Екатериной Полтавской.
Долгое время пара не разглашала подробностей своего романа и тщательно скрывала его от посторонних глаз. Однако с остальными Владимир и Екатерина решили объявить о том, что они вместе.
В сторис в Instagram пара поделилась первыми открытыми фотографиями вместе. Екатерина и до этого публиковала некоторые кадры с шоуменом, но всегда скрывала его лицо.
Блогерша написала, что очень гордится Владимиром и считает его лучшим мужем.
"Горжусь тобой, мой лучший ведущий и замечательный муж", — написала Екатерина.
Также Владимир подтвердил свои отношения с 22-летней избранницей в своем новом шоу "Мекнув — спрашивайте". Как рассказал ведущий, пара познакомилась в Сети после одного из проектов.
"Я сейчас в отношениях с девушкой, которая на 16 лет моложе меня. Мне 38, ей — 22. Уже кто-то пошутил, что следующая жена Остапчука еще в садике. Мы познакомились в Instagram, это был благотворительный тур", — рассказал Остапчук.
Напомним, что о романе шоумена с девушкой стало известно в декабре после развода Остапчука с Кристиной Горняк. А вот внутри февраля пара намекнула на женитьбу. В конце концов, Екатерина подтвердила эту новость и назвала Владимира своим мужем.
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