Владимир Остапчук вспомнил, как путинист Филипп Киркоров подарил ему дорогостоящий подарок

Телеведущий Владимир Остапчук вспомнил, как однажды получил ценный подарок от российского певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Это произошло еще до начала полномасштабного вторжения, а именно после участия Остапчука в шоу "Танцы со звездами" 2019 года. Тогда путинист очень болел за пару шоумена и танцовщицы Илоны Гвоздевой и даже сам писал ему сообщение.

Как рассказал Остапчук в программе "Кто ты?", Киркоров посылал сообщения, чтобы пара дольше оставалась в шоу и писал, что вместе с родными смотрит все их выступления. А потом даже писал маме Остапчука.

Фото: instagram.com/tanci1plus1

"Первое, что я сделал, когда мне написал Киркоров, я позвонил маме. Это ее любимый певец, а для меня это было них*ра себе. Потом он посылал голосовые моей маме о том, как она хорошо воспитала своего сына. И у меня день рождения в сентябре и он мне пишет: "Я здесь в Турции выступаю в отеле с Поляковой и я передам тебе подарок", – рассказал Остапчук.

Далее, как рассказал ведущий, ему передали сверток, в котором и был новый мобильный телефон, последней модели.

"Я открываю, а там последняя модель, IPhone 12, с максимальной памятью, в каком-то нереальном цвете. И я почувствовал себя просто эскортницей из Липок. Мне было стыдно. Я этот телефон даже не открывал, положил просто на полочку", — рассказал Остапчук.

Фото: instagram.com/fkirkorov

После этого Остапчук и Киркоров познакомились лично на отдыхе летом 2021 года. Однако все связи с одиозным артистом шоумен оборвал 24 февраля 2022 года. Тогда Остапчук написал ему приватные сообщения и попросил не молчать о войне, но певец его заблокировал.

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