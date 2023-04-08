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Владимир Остапчук вспомнил, как путинист Филипп Киркоров подарил ему дорогостоящий подарок

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
98
Время на прочтение
2 мин
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Владимир Остапчук вспомнил, как путинист Филипп Киркоров подарил ему дорогостоящий подарок

Одиозный артист болел шоуменом на "Танцах со звездами".

Телеведущий Владимир Остапчук вспомнил, как однажды получил ценный подарок от российского певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Это произошло еще до начала полномасштабного вторжения, а именно после участия Остапчука в шоу "Танцы со звездами" 2019 года. Тогда путинист очень болел за пару шоумена и танцовщицы Илоны Гвоздевой и даже сам писал ему сообщение.

Как рассказал Остапчук в программе "Кто ты?", Киркоров посылал сообщения, чтобы пара дольше оставалась в шоу и писал, что вместе с родными смотрит все их выступления. А потом даже писал маме Остапчука.

© instagram.com/tanci1plus1
Фото: instagram.com/tanci1plus1

"Первое, что я сделал, когда мне написал Киркоров, я позвонил маме. Это ее любимый певец, а для меня это было них*ра себе. Потом он посылал голосовые моей маме о том, как она хорошо воспитала своего сына. И у меня день рождения в сентябре и он мне пишет: "Я здесь в Турции выступаю в отеле с Поляковой и я передам тебе подарок", – рассказал Остапчук.

Далее, как рассказал ведущий, ему передали сверток, в котором и был новый мобильный телефон, последней модели.

"Я открываю, а там последняя модель, IPhone 12, с максимальной памятью, в каком-то нереальном цвете. И я почувствовал себя просто эскортницей из Липок. Мне было стыдно. Я этот телефон даже не открывал, положил просто на полочку", — рассказал Остапчук.

© instagram.com/fkirkorov
Фото: instagram.com/fkirkorov

После этого Остапчук и Киркоров познакомились лично на отдыхе летом 2021 года. Однако все связи с одиозным артистом шоумен оборвал 24 февраля 2022 года. Тогда Остапчук написал ему приватные сообщения и попросил не молчать о войне, но певец его заблокировал.

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Дата публикации
Просмотры
98
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