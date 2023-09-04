Владимир Остапчук выехал за границу заработать себе денег и нарвался на критику

Украинский ведущий Владимир Остапчук уехал за границу, чтобы провести там свадьбу и заработать себе денег.

По крайней мере, так в своем Telegram-канале утверждает блогер Богдан Беспалов. Он опубликовал видео где Остапчук в Хорватии проводит частную церемонию свадьбы. Сам ведущий рассказывал, что едет за границу провести благотворительные мероприятия, однако шоумен утверждал, что организует стендап-выступление.

Беспалов убежден, что Остапчук, прикрываясь благотворительностью, уезжает за границу зарабатывать себе на жизнь.

Владимир Остапчук попал в скандал: шоумен уехал за границу зарабатывать себе деньги

"Владимир Остапчук, выехав из Украины в очередной раз под "соусом" благотворительности, провел сегодня (2 сентября – прим. ред.) частную церемонию свадьбы в Хорватии. Когда этого оболтуса отменят? Так нагло и подло прикрываться благотворительностью, чтобы зарабатывать ради собственного обогащения" ", — возмутился блогер.

Пока сам Владимир Остапчук ничего публично не комментирует. Тем временем в Сети уже начали активно критиковать шоумена и возмущаться его поступку: "Скотина", "от его интеллекта и ментального наполнения не стоило ожидать чего-либо другого", "для Остапчука деньги не пахнут", "нет слов"…

Напомним, в последнее время Владимир Остапчук довольно часто попадает в громкие скандалы. Недавно редакция сайта ТСН.ua делала об этом подборку. Предлагаем посмотреть, как Остапчук оскандалился в годовщину Голодомора, как во время войны проводил свадьбу в Греции, где было немало россиян, и как публично унижал бывших жен.

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