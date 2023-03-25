Владимир Остапчук заговорил о разводе с Кристиной Горняк: "Я пошел к психологу"

Телеведущий Владимир Остапчук заговорил о своем разводе с нотариусом Кристиной Горняк.

Долгое время шоумен никоим образом не комментировал разрыв со второй женой. Впрочем, все же высказался, что прекращение отношений далось ему непросто, и он даже пошел к психологу.

"Я, особенно после определенных изменений в личной жизни, пошел к психологу. Я и раньше ходил, потом забросил. Для меня очень важно говорить, проговаривать" – поделился Остапчук в программе "Пекельні борошна".

Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Однако больше подробностей о причинах и нынешних отношениях с Горняк шоумен не спешит давать. Тем более сейчас в жизни Владимира появилась новая любовь.

Напомним, что недавно близкий друг телеведущего поделился деталями личной жизни Остапчука. Он также подтвердил, что развод с Горняком стал непростым испытанием для шоумена.

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