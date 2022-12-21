Владимир Остапчук закрутил роман с 22-летней журналисткой из Киева: фото

Поговаривают, что после разрыва с Кристиной Горняк шоумен обрел новую любовь.

Украинский шоумен Владимир Остапчук снова подогревает интерес к своей личной жизни.

Не успели утихнуть слухи вокруг развода Остапчука со второй женой, нотариусом Кристиной Горняк, как появилась новая тема для обсуждений. Так, поговаривают, что Владимир закрутил новый роман.

Распространяются слухи, что Остапчук начал встречаться с 22-летней журналисткой родом из Кропивницкого Екатериной Полтавской, которая живет и работает в Киеве.

Новая вероятная девушка Владимира Остапчука / Фото: pinterest.com/katya_poltavskaya

Новая вероятная девушка Владимира Остапчука / Фото: pinterest.com/katya_poltavskaya

Новая вероятная девушка Владимира Остапчука / Фото: pinterest.com/katya_poltavskaya

Поводом для обсуждения их вероятных отношений стало видео, которым в TikTok поделилась блогер Юлия Тимошенко. В ролике блогерша собрала фото с одних и тех же мест, которые Владимир и Екатерина постят в своих фотоблогах.

Так вот и журналистка, и ведущий показали на своих снимках одну и ту же елку, которая установлена дома у ведущего. Кроме того, фотографии завтрака обоих были сделаны за одним и тем же столом.

Владимир Остапчук и его новая избранница делятся фото с одинаковых мест

Владимир Остапчук и его новая избранница делятся фото с одинаковых мест

Владимир Остапчук и его новая избранница делятся фото с одинаковых мест

Кстати, в свое время именно таким образом Остапчук намекал на отношения с Горняк. Прежде чем официально представить Кристину как свою девушку, они с ней постили фотографии из одинаковых локаций в Instagram.

Отметим, что ранее слухи о том, что Владимир Остапчук закрутил новый роман подтвердила травести-дива Монро. По словам знаменитости, новая избранница шоумена помогает восстанавливать аккаунты в Instagram, и в свое время помогла ему.

Тем временем ни Владимир Остапчук, ни Кристина Горняк официально не подтвердили, что развелись. Говорят, что брак пара расторгла в сентябре этого года. С тех пор экс-влюбленные резко прекратили делиться общими фото в Instagram и вообще перестали вспоминать друг друга.

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