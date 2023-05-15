Владимир Остапчук залюбовал фотографией с молодой женой и раскрыл секрет счастливого брака

Телеведущий Владимир Остапчук поделился кадрами со своей 22-летней женой Екатериной Полтавской.

В своих соцсетях шоумен обратился к своим подписчикам, чтобы поздравить их с праздником – Днем семьи, который отмечается 15 мая.

По случаю праздника Владимир опубликовал милый снимок с любимой, на котором они позировали у зеркала дома. В подписи на фото телеведущий также поделился секретом счастливых отношений.

"Наша семья поздравляет вас с днем семьи. Выбирайте друг друга каждый день – и будет вам счастье", – подписал фотографию Остапчук.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что недавно Екатерина рассказала своим поклонникам о начале отношений и их совместной жизни с любимым. По словам девушки, переезд к ведущему оказался для нее полной неожиданностью.

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