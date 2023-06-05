Владимир Остапчук залюбовал кадрами со своей дочерью, проживающей в Канаде

Телеведущий Владимир Остапчук растрогал Сеть кадрами со своей дочерью Эмилией, которая сейчас живет в Канаде вместе с его экс-женой Еленой Войченко.

Шоумен посвятил трогательное сообщение дочери по случаю ее дня рождения. Сегодня, 5 июня, девочке исполнилось 10 лет.

Владимир Остапчук с дочерью / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

В публикации Владимир добавил милые фото с Эмилией и написал, что очень счастлив быть ее папой. Несмотря на расстояние, ведущий пытается дарить детям свое тепло и любовь, а также очень унывает.

Владимир Остапчук с дочерью / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Эмилия, моя принцесса. Спасибо, что когда-то выбрала меня быть твоим папой. Я безгранично тебя люблю к Луне и обратно. С твоим 10 днем рождения! Ты сейчас очень далеко, но ближе всего в самом сердце! И спасибо твоей маме за тебя. Твой папа", — обратился к дочери шоумен.

Дочь Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, что во время полномасштабной войны бывшая супруга Остапчука вместе с дочерью и сыном Эваном уехала в Канаду. Там семья имеет вид на жительство, ведь некоторое время до этого они также проживали в этой стране. Шоумен в последний раз видел детей в начале мая, когда был в Канаде с благотворительным концертом.

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