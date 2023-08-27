Владимир Остапчук замиловал архивными фото, на которых показал себя и жену в школьные годы

Телеведущий Владимир Остапчук показал, как они выглядели с женой Екатериной Полтавской в школьные годы.

Черно-белыми фото шоумен поделился в своих Instagram-stories. На первом кадре поклонники едва узнали будущую звезду, ведь за эти годы Владимир сильно изменился.

А вот черты лица Катерины почти остались неизменными. В маленькой девочке с бантом на голове сразу можно узнать избранницу ведущего.

"Нам здесь по семь лет", – подписал фото Остапчук.

Владимир Остапчук с супругой / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, что у супругов достаточно большая разница в возрасте. Владимир старше своей любимой на 15 лет. Его детская фотография была сделана задолго до того, как Екатерина родилась. Несмотря на это, по словам пары, они вообще не испытывают разницы в возрасте и счастливы вместе.

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