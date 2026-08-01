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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
562
Время на прочтение
1 мин

Владимир Шумко ошеломил похудением на 17 кг: как шоумен кардинально изменился вневшне

Юморист также признался, сколько времени ему понадобилось для похудения и в чем его главный секрет.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Владимир Шумко

Владимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

Известный украинский комик и ведущий Владимир Шумко ошеломил похудением на 17 килограмм.

За последние годы шоумен кардинально изменился, а особенно внешне. В частности, он избавился от 17 килограмм. На YouTube-канале «РБК-Украина Life» юморист признался, что этот путь был нелегким. В частности, вес у Владимира Шумко пошел за четыре года. Сначала комик худел, потом был застой, а дальше снова процесс продолжился.

Владимир Шумко избавлялся от лишних килограммов вместе со специалистом. Шоумен обратился к врачу, который подобрал ему разные бады, разогнавшие метаболизм, с которым были проблемы. Так комик и начал худеть.

Владимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

Владимир Шумко / © instagram.com/vovashumko

«Это нелегко! Я сдавал множество анализов. Врач, помогающий мне худеть, подобрал мне бады. Я разогнал свой метаболизм, который был в плохом состоянии. Благодаря этому и похудел. Наверное, за четыре года я похудел. Был период, когда я похудел, потом держался вес. Последнее такое похудение через два года было», — делится юморист.

Напомним, недавно ведущий Анатолий Анатолич хвастался похудением более чем на 20 кило и ошеломил результатом на фото до и после.

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Дата публикации
Количество просмотров
562
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