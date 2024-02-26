Владимир Ярославский ошеломил, сколько стоят его услуги повара дома у заказчика

Известный украинский повар Владимир Ярославский рассказал о стоимости его услуг на дому у заказчика.

В частности, кулинара можно заказать на какой-нибудь банкет или званый ужин, чтобы он готовил блюда. Ярославский признался, что это происходит очень редко, но бывает. Правда, желающему заказать Ярославского на работу повара придется заплатить немало. Кулинар не стал называть точную сумму, однако дал ясно понять, что она довольно кругленькая.

"Можно меня пригласить, так бывает, но соглашаюсь я очень редко, потому что очень насыщенный график у меня. И стоит это тоже не мало, а нормальных таких денег. Это мой личный секрет", — поделился повар на шоу "33 вопроса от Люкс ФМ".

Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Также Ярославский признался, что в свое время ему представился случай готовить для мировых звезд. Английский модельер Пол Смит пробовал несколько блюд от кулинара. Имена других звезд Ярославский не стал называть.

"Я для Пола Смита когда-то готовил несколько блюд", — коротко ответил Ярославский.

Напомним, Евгения Клоптенко тоже можно заказать домой как повара. Впрочем, заказчику придется заплатить немало. Кулинар назвал точную сумму и объяснил, почему она такая большая.

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