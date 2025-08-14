Владимир Ярославский откровенно признался, состоит ли сейчас в отношениях

Владимир Ярославский / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Известный украинский кулинар Владимир Ярославский откровенно признался, находится ли сейчас в отношениях.

Знаменитости приписывают немало романов. Больше всего кулинара подозревали в отношениях с коллегой Ольгой Мартыновской. Сейчас же повар раскрыл, что на самом деле происходит в его личной жизни. Владимир Ярославский в интервью для "Люкс ФМ" уверяет, что пока ни с кем не встречается. Причина — нехватка времени.

"У меня практически и нет личной жизни. Возле меня едва-едва сейчас начинают растения выживать. Но хотелось бы, чтобы хватало на все времени", — делится повар.

Конечно, Владимиру Ярославскому хотелось бы иметь рядом любимого человека. Однако кулинар сейчас так занят работой, что времени не хватает даже на встречи с родными. Повар убежден, что потенциальная избранница не выдержит того, что его постоянно нет рядом. Ярославский добавил, что для отношений необходимо чем-то жертвовать, а он пока не готов пойти на такой шаг.

"Нужно будет точно от чего-то отказаться. Моя ошибка в том, что отношения надо было выстраивать, когда ты был молодым, до 27 лет. Это только мой собственный опыт. Я очень много начал работать с 32 лет. Мы с друзьями видимся раз в месяц, с отцом — два раза в месяц, но ограниченное количество времени. Человек, который рядом, он не выдержит. Меня нет дома часто", — добавил повар.

