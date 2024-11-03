Владимир Ярославский получил отсрочку от мобилизации и назвал причину

Известный украинский кулинар Владимир Ярославский, который ранее поставил точку в слухах о романе с коллегой Ольгой Мартыновской, рассказал об отсрочке от мобилизации.

Знаменитый шеф-повар прошел ВВК, его признали годным к службе. Однако у Ярославского есть отсрочка от мобилизации. Кулинар говорит, что это связано с его учебой. С 2022 года повар является аспирантом. Он учится на международных отношениях.

"Я здоров, прошел комиссию, меня признали годным. У меня нет бронирования, у меня есть отсрочка, потому что я учусь в аспирантуре с 2022 года. Это международные отношения, и я пишу о гастрономической дипломатии. Именно то, чем я занимался до войны и в начале войны", — рассказал шеф-повар в интервью Алине Доротюк.

Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Владимир Ярославский также добавил, что воевать не учился, но его военная специальность – повар. Поэтому в случае мобилизации он пойдет в армию готовить еду. Однако кулинар убежден, что в тылу от него будет больше пользы, чем он будет служить поваром на фронте.

"Я не учился воевать. Я понимаю, что должен быть здесь максимально эффективным. Моя военная специальность — повар. Я просто буду готовить. Могу ли я здесь сделать больше? Я сам на этот вопрос для себя отвечаю каждый день и каждый вечер. Когда уже придет время, когда все мы будем воевать — да, идти буду. Я не боюсь. Скоро мы все будем там", – отметил кулинар.

Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Тем не менее, Владимир Ярославский отмечает, что не боится мобилизации. Если кулинара призовут, то он пойдет служить. Более того, шеф-повар убежден, что всех мужчин это ожидает, если война в ближайшее время не прекратится и если партнеры Украины не усилят военную помощь.

"Это война на истощение. Если она не закончится скоро, мы все скоро будем там, если помощь от Европы и США не будет увеличиваться, мы реально все будем там. Придет мое время — пойдем. Но пока что здесь нужно делать больше, и это о том, что ты должен быть максимально эффективным", — отметил кулинар.

Владимир Ярославский / Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко рассказала о службе мужа Андрея Фединчика в рядах ВСУ. Артистка также поделилась, как они поддерживают отношения на расстоянии.

Читайте также: