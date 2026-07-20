Владимир Ярославский рассекретил открытие ресторана в Португалии и заговорил о его стоимости

Владимир Ярославский / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Реклама

Известный украинский кулинар Владимир Ярославский рассекретил, что открыл ресторан в Португалии.

Об этом кулинарный эксперт рассказал на проекте «Наодинці з Гламуром». Владимир Ярославский открыл ресторан в Португалии. Изюминкой заведения является то, что там подают уцелевшие после обстрелов вина, а также готовят украинскую кухню.

Хоть ресторан находится за границей, но Владимир Ярославский не выезжает из Украины. Кулинарный эксперт говорит, что налаживает все процессы дистанционно. Правда, по словам кулинара, это нелегко, особенно, когда речь идет о блюдах, которые необходимо проверить на вкус.

Реклама

«Официальное открытие ресторана в Португалии. Я продаю туда вина, которые выжили после обстрела. Там мы делаем те же рецепты, которые я готовил для принца Гарри. То есть ужин такой же. Конечно, это много работы, потому что ты смотришь, работаешь, рассказываешь, просишь фото показать. Я очень счастлив! Там очень красивое место. На самом деле, отдаленно работать тяжело, особенно когда речь идет о вкусах. Но мы стараемся сделать как можно лучше», — говорит шеф-повар Анне Севастьяновой.

Владимир Ярославский / © instagram.com/yaroslavskyi_vova

Владимир Ярославский не стал раскрывать, сколько средств вложил в открытие. Однако сумма немаленькая. По словам кулинара, цены зависят от многих факторов. Примерно стоимость открытия ресторана в Португалии оценивается от 200 тысяч евро до 800 тысяч евро.

«Цены очень зависят от места, от аренды, от того, какой антураж и какая идея. Это может быть и 200 тысяч евро, и 800 тысяч евро. Очень зависит от того, где вы делаете и что вы делаете», — добавил повар.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: НАСТЯ ТКАЧЕНКО вперше коментує схуднення на 30 кг, а ТРІНЧЕР зізнається в аб’юзивних стосунках

Реклама

Напомним, что недавно дочь музыканта Кузьмы Скрябина открыла собственный бизнес в центре Киева. Барбара воплотила свою мечту.

Новости партнеров