Владимир Завадюк восхитил фото с возлюбленным и признался, что их на самом деле объединило
Владимир Завадюк показался с возлюбленным в вышиванках. Также продюсер поделился, что их объединяет в отношениях.
Руководитель департамента Big brave events 1+1 media, продюсер Владимир Завадюк показал милое фото с возлюбленным.
Снимок был сделан, когда парочка прогуливалась по улицам Киева. Влюбленные позировали перед объективом фотокамеры в вышиванках: Завадюк надел светлый наряд, а его бойфренд - темный.
Также продюсер поразмышлял над тем, что их с возлюбленным на самом деле объединяет. Конечно же, любовь друг к другу. Но Владимир Завадюк пришел к выводу, что не только это. По словам продюсера, их с бойфрендом также объединяет смелость быть собой.
"Красивые мы вместе и смелые. Думал особенно, что кроме жажды и любви нас объединило. Понял, что смелость быть собой. Без Павла я бы не смог так искренне и по-настоящему подсветить свое настоящее красочное я", - поделился продюсер.
Отметим, весной 2023 года Владимир Завадюк совершил каминг-аут. Тогда же он также и признался, что находится в отношениях и живет вместе с бойфрендом.