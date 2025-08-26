Владимир Завадюк восхитил фото с возлюбленным и признался, что их на самом деле объединило

Владимир Завадюк / © instagram.com/zavaduk

Руководитель департамента Big brave events 1+1 media, продюсер Владимир Завадюк показал милое фото с возлюбленным.

Снимок был сделан, когда парочка прогуливалась по улицам Киева. Влюбленные позировали перед объективом фотокамеры в вышиванках: Завадюк надел светлый наряд, а его бойфренд - темный.

Также продюсер поразмышлял над тем, что их с возлюбленным на самом деле объединяет. Конечно же, любовь друг к другу. Но Владимир Завадюк пришел к выводу, что не только это. По словам продюсера, их с бойфрендом также объединяет смелость быть собой.

Владимир Завадюк с бойфрендом / © instagram.com/zavaduk

"Красивые мы вместе и смелые. Думал особенно, что кроме жажды и любви нас объединило. Понял, что смелость быть собой. Без Павла я бы не смог так искренне и по-настоящему подсветить свое настоящее красочное я", - поделился продюсер.

Отметим, весной 2023 года Владимир Завадюк совершил каминг-аут. Тогда же он также и признался, что находится в отношениях и живет вместе с бойфрендом.