Владимир Завадюк впервые рассказал о конфликте с Ольгой Фреймут: удалось ли звездам примириться

История напряженных отношений продюсера Владимира Завадюка и ведущей Ольги Фреймут получила новый поворот — звезда впервые поделился, удалось ли им восстановить общение и есть ли шанс на совместные проекты в медиа.

Владимир Завадюк давно работает с топовыми лицами украинского шоу-бизнеса и не раз запускал громкие проекты. В свежем выпуске шоу «Тур звездами» ведущая прямо спросила, случались ли у него конфликты со звездами. Продюсер не стал отрицать и сразу дал понять: без напряжения в индустрии не обходится. По его словам, это часть процесса — иногда люди расходятся, но впоследствии находят путь назад. И именно такая история произошла с Ольгой Фреймут. Хотя подробности он оставил за кадром, сам факт примирения уже заинтриговал.

«Мы с ней очень сильно поссорились два года назад. Но недавно она меня разблокировала и написала, что снова готова поработать вместе. И, возможно, я тоже, потому что я люблю Олю. Это наша личная история, пусть она останется между нами. Мы ничего не подписывали, просто и она, и я — люди с непростыми характерами», — поделился Завадюк.

Судя по его словам, инициатива возобновить контакт принадлежала именно Фреймут. Продюсер не скрывает, что открыт к диалогу, хотя окончательных решений пока нет. В то же время он дал понять: несмотря на прошлые споры, профессиональное уважение никуда не исчезло. И это оставляет пространство для потенциального сотрудничества.

Отметим, ранее Оля Фреймут признавалась, что хотела бы вернуть на экраны культовый проект «Ревизор». Поэтому новый контакт с продюсером только подливает масла в огонь — и дает зрителям повод ждать возможной перезагрузки любимого шоу.

Напомним, недавно Маша Ефросинина на фоне слухов о разрыве дружбы с Поляковой удивила заявлением о Кристине Соловий.

