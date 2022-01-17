Владимир Завадюк впервые рассказал о папе и о том, почему сменил фамилию

Владимир Завадюк впервые рассказал о папе и о том, почему сменил фамилию

Продюсер также впервые показал свою квартиру.

Руководитель Big Entertainment Shows Владимир Завадюк всегда за кадром самых крутых шоу на телеканале 1+1 — "Голос країни", "Танцы со звездами", "Липсинк баттл."

Поговаривают, что работать с продюсером Завадюком – испытание не для слабонервных. Впрочем, мужчина считает себя профи и добавляет – с ним, возможно, непросто, но очень интересно.

Кроме того, проэктмейкер впервые впустил в квартиру гостей, показал архивные фото и рассказал о своей семье. Говорит – самым родным человеком для него всегда была бабушка. Что касается родителей, они не жили вместе. Папы не стало больше 9 лет назад, но с мамой отношения замечательные.

"Личное должно оставаться личным. Тем более в бизнесе, которым я занимаюсь... Сейчас я начал возобновлять общение со сводным братом. Мало кто знает, но моя первая фамилия по папе — Рябошапко. Потом я сменил ее на фамилию дедушки, потому что семья хотела, чтобы я продолжил род", — рассказал Завадюк.

Кроме того, Владимир вспомнил, как его буллили в школе. Мол, травля из-за лишнего веса создала много комплексов. От некоторых он избавляется до сих пор.

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