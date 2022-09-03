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Владимир Завадюк встал на защиту Потапа: "Кто где сейчас находится – это выбор каждого человека"

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Владимир Завадюк встал на защиту Потапа: "Кто где сейчас находится – это выбор каждого человека"

Владимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк против осуждения друг друга.

Сейчас тренер "Голосу країни" Потап находится в Испании, где занимается благотворительностью и новыми проектами. Поэтому в адрес исполнителя поступает много критики в Сети.

Однако продюсер вокального шоу Владимир Завадюк считает, что все негативные комментарии в сторону Потапа неуместны, ведь он работает для победы Украины в войне.

"С первых дней войны он очень активно ведет свой Instagram. Возможно, кому-то этого мало, однако он активно обращался и обращается и к коллегам в России, и к российским звездам, и показывает все происходящее в стране, параллельно участвует в благотворительных концертах, продюсирует Настю Каменских", — заявил продюсер в интервью "24 каналу".

К тому же Завадюк отметил, что во время благотворительных концертов в Европе Потапу и Насте Каменских удалось собрать немалую сумму для помощи ВСУ, а именно 75 миллионов гривен. По мнению Владимира, такие поступки имеют большое значение сегодня.

© instagram.com/kamenskux
Фото: instagram.com/kamenskux

"Кто где сейчас находится – это выбор каждого человека. И я точно не тот человек, который имеет право осуждать это сейчас", — добавил продюсер "Голосу країни".

Напомним, недавно Настя Каменских назвала причину, почему у ее мужа Потапа парализовало половину лица.

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