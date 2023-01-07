Владимир Зеленский наложил санкции против предателей Киркорова, Милявской, Добронравова и других

В целом указом президента были введены санкции против 119 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский, сегодня, 7 января, подписал указ, которым наложил санкции на 119 человек, предавших Украину и активно поддерживающих полномасштабное вторжение России в нашу страну.

Соответствующее решение появилось на сайте президента.

Среди подпадающих под санкции есть и артисты-предатели. Певица Лолита Милявская, певец Филипп Киркоров, ведущая Дана Борисова, певец Сергей Лазарев, ведущая Жанна Бадоева, актер Федор Добронравов, рэпер Баста (Василий Вакуленко), певица Ирина Аллегрова, певица Лариса Долина, актер Михаил Галустян, певица Полина Гагарина, муж певицы Наталии Королевой Тарзан (Сергей Глушко) и многие другие.

Тарзан и Наталья Королева

Лолита Милявская / Фото: скриншот с видео

Филипп Киркоров

Рэпер Баста / Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Федор Добронравов

Все вышеупомянутые артисты поддержали кровавую полномасштабную войну России против Украины и являются пылкими путинистами. Некоторые из них ездили в оккупированный Крым и Донбасс, где выступали перед российскими оккупантами.

Санкции предусматривают блокирование всех активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет на участие в приватизации, лишение всех государственных наград Украины и многое другое.

Также, в указе говорится, что "Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

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