Владимир Зеленский наложил санкции против путинистов Соседова, Рудковской, Бледанс и других

Указом президента были наложены санкции против 198 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 января подписал указ о введении санкций против 198 человек, предавших Украину и поддержку вторжения РФ на наши территории.

Согласно решению, обнародованному на сайте президента, под ограничения также попали звезды шоубизнеса и артисты.

Так, в санкционном списке оказались музыкальный критик Сергей Соседов, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Эвелина Бледанс, режиссер Андрей Кончаловский, актриса Ангелина Вовк, певец Юрий Лоза, актер Андрей Соколов, режиссер Борис Яновский, пропагандистка Анна Шафран, телеведущие Дмитрий Гурберниев и Борис Корчевников.

Сергей Соседов

Эвелина Бледанс / Фото: instagram.com/bledans

Ангелина Волк / Фото: euronews.com

Фото: Instagram/Борис Корчевников

Все перечисленные в списке поддержали кровопролитную войну в Украине и стали на сторону кремлевского диктатора. Некоторые из артистов-путинистов не только высказывались в поддержку войны, но и ездили на оккупированные территории Крыма и Донбасса.

Санкционные ограничения предусматривают блокирование всех активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрещение прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишение всех государственных наград Украины и многое другое.

Кроме того, решение предусматривает "Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер".

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