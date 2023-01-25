Владимир Зеленский отмечает 45-летие: как звезды поздравили президента с днем рождения

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает юбилей. Главнокомандующему исполняется 45 лет.

Президент получает самые разные поздравления от родных, близких, приятелей и официальных лиц. С юбилеем Владимира Зеленского, следом за первой леди, поздравили звезды украинского шоу-бизнеса, которые до 2019 года были его коллегами по сцене.

Так, знаменитости публиковали в фотоблоге фотографии президента Украины и адресовали ему теплые и приятные пожелания. Итак, предлагаем посмотреть, как Владимира Александровича поздравляли с днем рождения звезды украинского шоу-бизнеса.

Оля Полякова

"У меня есть много личных фото с Владимиром, но с Владимиром Александровичем — ни одной, потому что сегодня это разные люди. Тот, с которым у меня куча забавных фото, — талантливый, искрометный, юморный, легкий и счастливый! Сегодняшний Владимир — человек, на плечи которой упала ответственность за всю страну, за людей, за борьбу – это очень нелегкая ноша, и вряд ли он ее хотел! Но когда понадобилось – он взял ее на себя не колеблясь смело и ответственно! И стал лидером самой смелой страны в мире! От него и его решений сегодня зависит многое, но вся страна объединилась и помогает — он с нами, а мы с ним! Дорогой Владимир Александрович, будьте обязательно здоровым, сильным и дай вам Бог силы и воли сделать то, что сделает вас и нас снова счастливыми и легкими! Вместе к победе!" – поздравила певица.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

София Ротару

Исполнительница не обошла важную для президента дату, поэтому вместе с другими поздравила главнокомандующего.

"С днем рождения, господин президент", — написала в фотоблоге Ротару, опубликовав фото Зеленского.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Леся Никитюк

Ведущая поблагодарила в поздравлении Владимира Зеленского и отметила, что испытывает к нему безграничное уважение.

"С днем рождения, господин президент. Безграничное уважение и признательность! Вы крутой", — обратилась к Зеленскому Никитюк.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Сергей Бабкин

"С днем рождения, дорогой господин президент! Здоровье вам и вашей прекрасной семье! Всем сердцем гордимся вами! Настоящий! Порядочный! Крепкий! Вы человек с большой буквы! Берегите себя, пожалуйста, потому что вы бережете всех нас! С верой в вас, с верой в нашу общую победу", — обратился к президенту певец.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Ирина Билык

Артистка поздравила главнокомандующего с праздником и отметила, пусть его оберегают высшие силы.

"С днем рождения, господин президент! Пусть Господь охраняет вас!" – написала исполнительница.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Эктор Хименес-Браво

Знаменитый повар пожелал, чтобы президент берег себя, ведь сейчас он большой символ борьбы с российской агрессией.

"Здоровья, господин президент. Главное, берегите себя, потому что вы — наш большой символ, благодаря которому мы еще боремся. С днем рождения!" – написал повар.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Юрий Горбунов

"С днем рождения, господин президент! Сегодня в мире нет сильнее, смелее и крепче президента! Верим, что следующий день рождения будет в мирной Украине! Стране, победившей ужасного врага! Здоровья вам и силы!" – обратился к Зеленскому Горбунов.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Наталка Денисенко

Актриса пожелала президенту крепкого здоровья и скорейшей победы Украины над оккупантами.

"Сегодня день рождения у лучшего президента в мире. Желаю много лет! Крепкого здоровья! Победы!" – обратилась актриса к президенту.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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