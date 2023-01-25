Владимир Зеленский отмечает 45-летие: первая леди нежно поздравила мужа и показала его улыбающимся

Сегодня, 25 января, день рождения отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

Одной из первых мужа поздравила первая леди Елена Зеленская. На официальной странице в Instagram Зеленская поделилась нежным фото, на котором они с Владимиром Александровичем изображены улыбающимися.

Под снимком первая леди оставила теплые поздравительные слова: "Меня часто спрашивают о том, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: "Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать". Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься ныне. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого надо. Мы все знаем. Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Так что будь здоров, пожалуйста! Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда. Подари мне эту возможность!" – написала Елена Зеленская.

Елена Зеленская и Владимир Зеленский / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Отметим, что Елена и Владимир Зеленские вместе уже 19 лет. Пара познакомилась еще в школьные годы и с тех пор не разлучалась. Кстати, 6 февраля первая леди тоже отпразднует день рождения. Елене Зеленской исполнится 45 лет.

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