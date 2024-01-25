Владимир Зеленский отмечает 46-летие: как звезды поздравили президента

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает день рождения. Главнокомандующему исполняется 46 лет.

К поздравлениям президента присоединились его близкие и родные, коллеги и официальные лица. В частности, украинские знаменитости в Instagram также адресовали главнокомандующему теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Итак, предлагаем посмотреть, как Владимира Александровича поздравляли с днем рождения звезды украинского шоу-бизнеса.

Эктор Хименес-Браво

Украинский шеф-повар по случаю праздника главнокомандующего в своем посте упомянул цитату президента, где он просил не размещать его "изображений и портретов в кабинетах". И добавил слова гордости за такое "лицо" Украины и поблагодарил.

Звезды поздравили Владимира Зеленского с днем рождения

"Каждый раз, когда я вижу лицо президента на обложках "TIME", "THE ECONOMIST", "The Atlantic", "BOSS" и других мировых медиа, понимаю – он стал лицом свободного народа. И очень не легко быть этим "лицом" в такие темные времена. Все же об украинцах знает весь мир. И на протяжении 700 дней об украинцах не забыли. Спасибо, Владимир Александрович, за Вашу работу. Желаю вам мужества и украинской силы в борьбе за победу", - написал Эктор.

Надя Дорофеева

Певица присоединилась к поздравлениям главнокомандующего и опубликовала его фото в сторис: "С Днем Рождения, господин Президент!".

Звезды поздравили Владимира Зеленского с днем рождения

Анна Саливанчук

Звезда порадовала поклонников архивным фото с Владимиром Зеленским и пожелала ему сохранить все его лучшие черты, несмотря на сложные времена.

Звезды поздравили Владимира Зеленского с днем рождения

"С днем ​​рождения, лучший президент. Поздравляю вас. Вы очень изменились снаружи, потому что у вас невероятная тяжелая работа, но вы навсегда остаетесь таким позитивным, человечным и честным. Силы, здоровья и победы. А я уверена, что с таким президентом, как вы, она у нас точно будет скоро. Горжусь вами", - растрогала актриса.

KOLA

Сейчас артистка в отпуске за границей, впрочем, тоже не обошла праздник главнокомандующего и похвасталась своим патриотическим нарядом на тренировке в спортзале.

Звезды поздравили Владимира Зеленского с днем рождения

"С Днем Рождения, наш Президент! Сил вам и побольше сна! Берегите себя!", - пожелала певица.

Павел Зибров

Артист также поздравил президента Украины с важной датой и добавил свою поздравительную песню.

Звезды поздравили Владимира Зеленского с днем рождения

"С Днем Рождения, господин Президент!", - написал певец.

Юлия Бойко

Жена Анатолия Анатолича одна из первых поздравила главнокомандующего с праздником особым видео. Она обнародовала кадры, на которых видно, как Владимир Александрович с кофе в руках возле АЗС фотографируется со всеми желающими и подписывает флаг.

Звезды поздравили Владимира Зеленского с днем рождения

Звезды поздравили Владимира Зеленского с днем рождения

"С Днем рождения, господин Президент! Увлекаюсь, вдохновляюсь, верю и горжусь! Многая лета", - подписала кадры Юлия.

Читайте также: