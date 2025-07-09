Владимир Зеленский отреагировал на смерть легендарного Игоря Поклада: "Наш Герой Украины"

Владимир Зеленский и Игорь Поклад / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть легендарного композитора Игоря Поклада, который умер в больнице 9 июля.

Жизнь композитора оборвалась в возрасте 83 лет. Президент почтил память Игоря Поклада. Владимир Зеленский отметил, что он был национальной легендой и Героем Украины. Игорь Поклад создавал настоящие хиты, которые слышали миллионы украинцев. Всю свою жизнь композитор посвятил музыке. На жизненном пути ему пришлось пережить испытания. В частности, он родился во времена Второй мировой войны, а уже в 2022 году композитору пришлось снова пройти ужасы. К слову, Игорь Поклад пережил оккупацию города Ворзель, Киевская область, а его имущество повредили захватчики.

"Национальная легенда, наш Герой Украины, наш Игорь Поклад. Он тот, чьи песни слышали миллионы людей, и для украинцев разных поколений светлые моменты жизни часто связаны с его творчеством. Всю свою жизнь Игорь Поклад посвятил украинской музыке - песням, музыкальным спектаклям, произведениям к украинским фильмам. Рожденный во Вторую мировую войну, пережил возвращение зла уже в 2022-м", - написал президент.

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Игорь Поклад / © t.me/V_Zelenskiy_official

Владимир Зеленский выразил искренние соболезнования семье Игоря Поклада. Он отметил, что композитор всегда будет жить в памяти и сердцах, а его легендарные песни никогда не забудут, ведь они оставили большой след в истории украинской музыки.

"Игорь Поклад ушел из жизни. Но его "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" и "Кохана" навсегда останутся с нами. Как и память о выдающемся композиторе и украинце. Мои искренние соболезнования семье выдающегося художника", - добавил президент.

Напомним, недавно режиссер Семен Горов в комментарии сайту ТСН.ua раскрыл подробности смерти Игоря Поклада. Также он вспомнил их последнюю встречу.