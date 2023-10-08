Владимир Зеленский отреагировал на внезапную смерть Нины Матвиенко

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на печальное известие о смерти Народной артистки Нины Матвиенко.

Лидер страны почтил память певицы на своей странице в Instagram. Зеленский поделился фотографией с Ниной Митрофановной и заметил, насколько значимой была ее фигура для всего украинского народа.

"Сегодня от нас ушла действительно народная артистка Украины. Во всех смыслах этого слова. Нина Митрофановна Матвиенко. Овации ее уникальному пению звучали в залах по всей Украине, США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, странах Латинской Америки и многих других местах планеты", — написал президент.

Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

Владимир Александрович вспомнил о самых ярких песнях и карьерах певицы, которые навсегда останутся в памяти, а также выразил свои искренние соболезнования семье Матвиенко.

"С нами навсегда останутся ее непревзойденный аутентичный и поистине магический голос, ее народные лирические и обрядовые песни. Колядки, щедривки, веснушки, купальские, жатки и обжиночные, свадебные песни и колыбельные в ее исполнении. Ее "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа".. Все это будет жить вечно в нашей культуре, нашей музыке, нашей памяти. Мои искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!", — добавил Зеленский.

Новость о внезапной смерти Нины Матвиенко всколыхнула всех утром 8 октября. О том, что певица ушла из жизни, сообщила ее дочь Тоня Матвиенко. Почтили память звезды в своих соцсетях ее коллеги — Потап, Юрий Горбунов, Светлана Тарабарова и другие знаменитости поделилась теплыми воспоминаниями о Нине Митрофановной.

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