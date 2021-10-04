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Владимир Зеленский передал орден Государства семье покойного Кузьмы Скрябина

Владимир Зеленский передал орден Государства семье покойного Кузьмы Скрябина

Владимир Зеленский передал орден Государства семье покойного Кузьмы Скрябина

Кузьма Скрябин / instagram.com/bilyk_iryna

Награду артисту было присвоено посмертно.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьей покойного украинского певца и ведущего Кузьмы Скрябина.

Официальное интернет-представительство Президента Украины сообщает, что семье артиста было передано орден Государства.

На встрече присутствовали мать и отец Андрея Кузьменко, его вдова и дочь.

Владимир Зеленский встретился с семьей Скрябина / © president.gov.ua
Владимир Зеленский встретился с семьей Скрябина / president.gov.ua

Глава государства передал награду погибшего певца его отцу Виктору Кузьменко.

"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", — сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский встретился с семьей Скрябина / © president.gov.ua
Владимир Зеленский встретился с семьей Скрябина / president.gov.ua

Отец Кузьмы в свою очередь поблагодарил Президента за большое внимание к памяти его сына.

Отметим, что соответствующий указ Президент был подписал 17 августа 2020 года, в день рождения Андрея Кузьменко.

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