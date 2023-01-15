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Владимир Зеленский почтил память актера Вахтанга Кикабидзе: "Друг, который всегда был рядом"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1817
Время на прочтение
1 мин
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Владимир Зеленский почтил память актера Вахтанга Кикабидзе: "Друг, который всегда был рядом"

Фото: Офис президента Украины

Президент выразил свои соболезнования.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память легендарного грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, ушедшего из жизни 15 января.

Украинский лидер поделился общей фотографией с Вахтангом Константиновичем, сделанной на праздновании Дня Независимости 24 августа 2021 года. Тогда Зеленский вручил актеру Орден Ярослава Мудрого пятой степени за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества.

В своем сообщении Владимир Александрович почтил память актера и поблагодарил его за преданность и поддержку украинского народа.

Владимир Зеленский и Вахтанг Кикабидзе / © https://www.instagram.com/zelenskiy_official/
Владимир Зеленский и Вахтанг Кикабидзе / Фото: https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

"Вахтанг Кикабидзе. Друг, который всегда был рядом. Большой человек великого народа. Легенда, на которую мы все равнялись. Светлая память художнику и соболезнования близким", — написал президент.

Вахтанг Кикабидзе имел звание Заслуженного артиста Украины, которое получило в 2013 году. Актер активно поддерживал украинский народ и выступал против российских властей, а также осуждал вторжение РФ на наши территории. Он ушел из жизни в 84 года в Тбилиси.

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Дата публикации
Просмотры
1817
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