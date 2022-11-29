Владимир Зеленский пригласил Джамалу в Офис президента накануне отъезда певицы в США

Украинская певица Джамала накануне поездки в США встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Официальная встреча исполнительницы с лидером страны прошла в Офисе президента. Также среди приглашен был супруг исполнительницы Сеит-Бекир Сулейманов, а также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

О разговоре с Джамалой Владимир Александрович рассказал в своих социальных сетях и подчеркнул, что сейчас очень важно рассказывать миру о событиях в Украине.

"Нам важно пройти эту зиму. Мы можем победить и побеждаем. Но без помощи США – лидера в поддержке Украины, – в которой мы и в дальнейшем нуждаемся, нам было бы очень сложно. Поэтому в преддверии поездки певицы Джамалы в США для участия в общественных и культурных мероприятиях побеседовали о том, что сигналы от известных деятелей культуры и искусства точно оказывают влияние в мире. Голос Джамалы слышно повсюду. Так что это прекрасная возможность еще раз напомнить всем, что в Украине идет война", — отметил президент.

Встреча Джамалы с Владимиром Зеленским / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В свою очередь Джамала также добавила видео со встречи в Instagram. Певица призналась, что ей было очень приятно побеседовать с президентом и получить от него важные наставления для предстоящего тура в США.

"В очередной раз убедилась, что культурный фронт неотъемлем в борьбе Украины. Буду напоминать о войне, пока мы не победим и не вернем все наши территории. Такие встречи придают сил бороться дальше за Крым и каждый сантиметр нашей страны. За нами правда, мы все идем к одной цели, к победе. В Штатах буду говорить и петь о нас", — написала певица.

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