Владимир Зеленский рассекретил, в какой стране будет учиться его дочь

Также политик поделился, на кого именно будет учиться Александра.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в какой стране его дочь Александра будет добывать высшее образование.
В следующем году девушка закончит школу и будет поступать в ВУЗ. Как говорится в программе "Світське життя", Александра будет учиться в Украине.
"Только в Украине будет учиться. Ведь я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание. Хотя я понимаю, что ей будет не легко. Если она будет учиться за границей, то она может обойтись без охраны, ей было бы так комфортнее", — поделился Владимир Александрович.
К слову, Александра в будущем планирует изучать международную экономику.
"Она хочет учиться международной экономики, насколько мне известно. Хотя, мне кажется, зная ее характер, что завтра будет другая идея", — рассказал политик.
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