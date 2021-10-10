Владимир Зеленский рассекретил, в какой стране будет учиться его дочь

Также политик поделился, на кого именно будет учиться Александра.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в какой стране его дочь Александра будет добывать высшее образование.

В следующем году девушка закончит школу и будет поступать в ВУЗ. Как говорится в программе "Світське життя", Александра будет учиться в Украине.

Дочь Владимира Зеленского / https://www.instagram.com/zelenskiy_official/

"Только в Украине будет учиться. Ведь я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание. Хотя я понимаю, что ей будет не легко. Если она будет учиться за границей, то она может обойтись без охраны, ей было бы так комфортнее", — поделился Владимир Александрович.

К слову, Александра в будущем планирует изучать международную экономику.

"Она хочет учиться международной экономики, насколько мне известно. Хотя, мне кажется, зная ее характер, что завтра будет другая идея", — рассказал политик.

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