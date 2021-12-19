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Владимир Зеленский впервые за два года президентства пришел на "Вечерний квартал"

Владимир Зеленский впервые за два года президентства пришел на "Вечерний квартал"

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Владимир Зеленский впервые за два года президентства пришел на "Вечерний квартал"

"Светская жизнь"

Актриса Елена Кравец призналась, волновалась ли перед выходом на сцену.

Недавно Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой, впервые за два года президентства, пришел на концерт "Вечернего Квартала".

Так, они пришли на съемку новогоднего выпуска. Актриса Елена Кравец призналась, волновалась ли перед выходом на сцену, зная, что среди зрителей находится глава государства и экс-руководитель студии "Квартал 95". Об этом она рассказала в программе "Світське життя".

"Конечно, волновалась. Не потому, что пришел президент, а потому, что мы давно не виделись. Не хотелось, чтобы ему не понравилось", – поделилась звезда.

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"Светская жизнь"

Впрочем, по словам Кравец, она точно не переживала за то, что может что-то перепутать или забыть слова: "С ним это все тоже случалось. Тексты забывали, путали".

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