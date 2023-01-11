Владимир Зеленский выступил на кинопремии "Золотой глобус": "Третьей мировой не будет"

С 10 на 11 января в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 80-я по счету церемония вручения американской кинопремии "Золотой глобус-2023", которую еще называют репетицией главной кинопремии "Оскара".

На ней выступил с мощной речью президент Украины Владимир Зеленский. Прежде чем руководителя нашей страны показали на широком экране перед многотысячной аудиторией, его выступление объявил американский кинорежиссер, продюсер и актер Шон Пенн. Отметим, что Пенн неоднократно приезжал в Украину и до и во время полномасштабного вторжения РФ в Украину и активно поддерживает нашу страну.

Свою речь президент Украины начал с того, что кинопремия "Золотой глобус" зародилась в 1943 году — во время Второй мировой войны и отметил, что борьба Украины против вторжения России символизирует "борьбу за право новых поколений узнавать о войне только из фильмов".

"Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов из них. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле. Мы сделаем это вместе со всем свободным миром", — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что уже понятно, кто победит в войне РФ против Украины:

"Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется, и уже ясно кто победит. Мы сделаем это вместе со всем свободным миром, и я надеюсь, что все вы будете с нами в день нашей победы", — обратился к присутствующим в зале президент Украины.

В свою очередь, зрители поддержали президента Украины громкими аплодисментами после того, как он сказал о победе Украины в полномасштабной войне с россией.

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