Владимир Жогло показал подросшего сына с аутизмом и с женой поздравлял его 6-летием

Владимир Жогло с женой и сыном / © instagram.com/zhohlovolodymyr

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Известный украинский шоумен и юморист Владимир Жогло празднует день рождения сына Остапа.

6 октября мальчику исполняется уже шесть лет. Владимир Жогло и его жена Ирина посвятили Остапу совместный пост в Instagram. Они опубликовали праздничный кадр. На снимке был изображен Остап, одетый в белую рубашку. Рядом с мальчиком стояла мама, которая нежно обнимала его. Владимира Жогло на кадре не было видно, но, очевидно, он держал торт для именинника, в котором красовались зажженные свечи. Также супруги адресовали Остапу теплые слова с поздравлениями.

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«Когда-то, ровно 6 лет назад, в моей жизни появился маленький мальчик. Я еще не знала, каким ты будешь. Не знала, что у тебя будет такая особенная улыбка, такой сильный характер, свои любимые вещи, маленькие ритуалы и целый отдельный мир. Но очень быстро я поняла одно — у меня растет настоящий супергерой. Только твоя суперсила не в том, чтобы летать или спасать города. Твоя суперсила — каждый день преодолевать то, что другим может казаться простым», — говорит жена Владимира Жогло.

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Жена и сын Владимира Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

Жена юмориста пожелала сыну расти счастливым, быть собой, не бояться мечтать, исследовать мир в своем темпе и никогда не сомневаться. Ирина подчеркнула, что родители всегда будут рядом и скажут слова поддержки.

«Тебе 6. Шесть лет, как ты научил меня любить совсем по-другому. Сильнее. Глубже. Без условий. Ты научил меня радоваться тому, что раньше казалось обычным. Замечать маленькие шаги. Ждать. Верить. И всегда быть рядом. Мой супергерой, я не знаю, кем ты станешь, когда вырастешь. Но я точно знаю одно: я всегда буду тем человеком, который будет стоять за твоей спиной и будет говорить: „Ты сможешь“», — написала жена юмориста.

Отметим, у сына Владимира Жогло диагностировано расстройство аутистического спектра. Диагноз мальчику был поставлен в возрасте четырех лет. Хотя юморист признавался, что симптомы заметил раньше.

Напомним, недавно жених ведущей Леси Никитюк показал фото их подросшего сына. Также избранник знаменитости засветил лицо ребенка.

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