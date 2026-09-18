Владимир Жогло после похудения на 65 кг и операции раскрыл, как поддерживает свое тело в форме

Владимир Жогло / © instagram.com/zhohlovolodymyr

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Украинский комик Владимир Жогло после похудения на 65 кг раскрыл, как поддерживает свое тело в форме.

Многие годы юморист страдал от лишнего веса. Шоумен пробовал разные диеты, но не мог их соблюдать. В конце 2024 года Владимир Жогло решился лечь под нож хирурга, чтобы сделать операцию по уменьшению желудка. И это принесло результат. Знаменитость похудел на 65 кг.

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Сейчас Владимир Жогло поддерживает свое тело в форме. После операции юморист ест гораздо меньшими порциями. А вот продукты употребляет практически все те же. Правда, знаменитость старается меньше есть мучных и жирных изделий.

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Владимир Жогло до и после операции по уменьшению желудка / © скриншот с видео

«Сейчас я гораздо меньше ем, чем раньше. Стараюсь употреблять меньше мучных изделий, потому что из-за них у меня изжога. То же касается и очень жирного. А так — нечего, что под большим запретом. Ем почти так же, как и до операции. Никто не отменял картофельную пюрешку…», — рассказал юморист для novy.tv.

Напомним, недавно Владимир Жогло раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка. Оказывается, комику пришлось занимать деньги.

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