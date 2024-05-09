Владимир Жогло рассекретил свой вес и откровенно рассказал о борьбе с ожирением

Украинский шоумен и юморист Владимир Жогло, у 3-летнего сына которого неизлечимый диагноз, откровенно рассказал о борьбе с ожирением и признался, сколько сейчас весит.

Шоумен в интервью Славе Демину рассказал, что страдает от ожирения. В настоящее время вес юмориста составляет 156 кг. Однако для комфортного самочувствия артисту нужно похудеть.

"За время взрослой жизни я минимально весил, когда окончил школу, я весил 80-86 кило. У меня рост 1,74 см. Сейчас я где-то вешу, наверное, 156 кило", — признался Жогло.

Владимир Жогло / Фото: скриншот с видео

Шоумен рассказал, что ожирение можно вылечить, хотя это действительно сложно. В частности, Жогло должно правильно питаться и заниматься спортом. Правда, чтобы похудеть, придется пройти длительный и сложный путь. Есть еще один вариант – это операция по уменьшению желудка. Однако это стоит немало, а у Жогло просто нет таких средств.

"Ожирение можно вылечить. Такие люди как я производят впечатление, что много едят, но это не так. Есть момент генетики. Можно идти по пути правильно питания и спорта – это очень длинный путь. Есть еще операция, когда вырезают часть желудка, но это очень дорого, у меня нет таких денег", — поделился Жогло.

Владимир Жогло / Фото: скриншот с видео

К слову, шоумен признался, что на самом деле ожирение – это только одна из его проблем. Юморист имеет немало других проблем со здоровьем. Кстати, раньше Владимир Жогло рассказывал, что хотел пойти служить. Однако из-за серьезных проблем со здоровьем его не взяли в войско.

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