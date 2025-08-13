Владимира Дантеса и Дашу Кацурину заподозрили в разрыве после трех лет отношений

Владимир Дантес и Даша Кацурина

Украинского певца Владимира Дантеса и бизнесвумен Дашу Кацурину заподозрили в разрыве отношений.

Об этом говорится в программе "ЖВЛ представляє". В частности, эти слухи распространились с тех пор, как одна из пользовательниц Instagram заметила, что пара отписалась друг от друга в соцсети. Правда, сейчас это уже не так.

Но это не все. В частности, недавно Дантес отыграл концерт в Киеве, который Даша Кацурина проигнорировала. А потом бизнесвумен без пары отправилась на фестиваль "Вирій".

Даша Кацурина и Владимир Дантес / © instagram.com/dasha_katsurina

Также влюбленные перестали делиться общим контентом в Сети. Правда, они и раньше это делали неохотно, но все же редко появлялись в блогах друг друга. Сейчас же этого нет.

Кстати, ранее также блогер-сплетник Богдан Беспалов утверждал, что Владимир Дантес снова холостяк. Более того, по его словам, артист активно ходит на свидания.

"Дантес уже активно ходит на свидания. С Кацуриной все", — говорил Беспалов.

Пост Богдана Беспалова

Отметим, Владимир Дантес и Даша Кацурина рассекретили свои отношения летом 2022 года. Подробности о романе они почти не рассказывали, ведь предпочитали держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.

