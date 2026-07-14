Владимира Дантеса "купили" за 15 тысяч гривен: поклонница раскрыла, что произошло в гримерной

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Украинский певец Владимир Дантес организовал благотворительный аукцион в Запорожье, где одна из поклонниц приобрела встречу с артистом за 15 тысяч гривен, а вырученные средства были переданы на нужды ВСУ.

Необычный лот появился прямо во время концерта исполнителя. Дантес предложил зрителям возможность провести с ним время после выступления. Самую высокую ставку сделала местная предпринимательница Екатерина Маркова. За личную встречу с певцом она заплатила 15 тысяч гривен. Вместе с сестрой победительница отправилась в гримерку артиста после концерта.

Позже Екатерина показала в соцсетях, как прошла их встреча. На опубликованных снимках они общались в непринуждённой обстановке, фотографировались и поднимали бокалы с шампанским.

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«Мама, мы повзрослели, купили „Дантеса“ и помогли армии на 15 тысяч», — шутливо подписала свой видеоролик довольная фанатка.

Сообщение поклонницы / © instagram.com/volodymyrdantes

Сообщение поклонницы / © instagram.com/volodymyrdantes

Впрочем, благотворительная инициатива стала лишь частью визита артиста в Запорожье. Перед началом концерта певец нашёл время, чтобы встретиться с военнослужащими 23-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Хортица». Вместе с защитниками он пообщался и исполнил несколько песен.

«Люблю гастроли ещё и за то, что они не сводятся только к концертам. Накануне выступления в Запорожье заехал к военнослужащим 23-й бригады НГУ „Хортица“. Немного спели, немного пообщались. Спасибо за возможность быть рядом», — поделился Владимир Дантес.

Сообщение Владимира Дантеса / © instagram.com/volodymyrdantes

Артист не впервые совмещает гастроли с благотворительностью. Во время концертов он регулярно проводит аукционы и сборы средств, чтобы поддержать украинских военных, а также находит возможность лично навестить защитников в разных городах страны.

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Напомним, недавно Оля Полякова встала на защиту Владимира Дантеса и резко отреагировала на слухи о его новом романе.

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