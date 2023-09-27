Владимиру Остапчуку – 39: шоумен показал, как ночью молодая жена поздравляла его и дорогой подарок от нее

Украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук сегодня, 27 сентября, празднует день рождения.

Знаменитости исполняется 39 лет. Как Остапчук рассказал в сторис своей страницы в Instagram, его 23-летняя жена Екатерина Полтавская не стала ждать до утра и начала поздравлять мужа после 12 ночи.

Так, признался Остапчук, любимая в этот день сняла для них красивый номер в отеле, где его ждали праздничные шарики и забавный торт с надписью "Бля, 39":

"Ого! Катя сделала мне сюрприз и украла из "дома" в отель на несколько дней. Вот так начало дня рождения!" – был приятно удивлен шоумен.

Владимир Остапчук показал, как жена его поздравляла с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук показал, как жена его поздравляла с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук показал, как жена его поздравляла с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Впрочем, еще больше Владимира удивил подарок, сделанный ему женой. Так, Екатерина презентовала мужу IPhone:

"Подарок от Кати… Мне кажется, система сломалась", – подписал с юмором ведущий фото с подарком.

Владимир Остапчук показал, как жена его поздравляла с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, на днях Владимир Остапчук поделился с фанами новыми фотографиями со своей женой Екатериной. Ведущий показал, как с любимой собирался на церемонию вручения музыкальной премии Музвар и очаровал смелым образом своей избранницы.

Владимир Остапчук показал, как жена его поздравляла с 39-летием / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

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