Владимиру Зеленскому во второй раз отказали в выступлении на "Оскаре" — СМИ

В прошлом году президенту тоже не разрешили выступать на кинопремии.

Второй год подряд Американская киноакадемия отказывает президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на самой престижной кинопремии "Оскар".

Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на собственные источники. С соответствующей просьбой в Американскую киноакадемию обратился агент режиссера Аарона Кауфмана, который вместе с Шоном Пенном снял документальный фильм о российском вторжении в Украину. Впрочем, он получил отказ. При этом организаторы "Оскара-2023" отказались комментировать свое решение.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Отметим, в своем видеообращении президент должен был напомнить американскому обществу, что в Украине продолжается война, а Россия продолжает убивать невинных людей, поэтому агрессора нужно остановить.

Отметим, в прошлом году Киноакадемию тоже просили включить в прямую трансляцию выступление Зеленского. Впрочем, тогда организаторы тоже отказались. Тем временем режиссер Шон Пенн пристыдил из-за этого "Оскар". Актеру досадно, что для организаторов было более важно показать драку актера Вилла Смита с ведущим Крисом Роком, чем выступление президента Украины.

Если же "Оскар" отказывает в выступлении Владимиру Зеленскому, то организаторы других важных светских мероприятий – нет. Ранее президент Украины выступал на Каннском, Венецианском, Берлинском и кинофестивалях, а также на "Грэмми".

Читайте также: